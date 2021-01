In Georgsmarienhütte dreht sich in Politik und Verwaltung das Personalkarussell

Im GMHütter Rathaus stehen 2021 größere Veränderungen an: In der Verwaltung verabschieden sich führende Mitarbeiter, und in der Politik treten bekannte Ratspolitiker bei der Kommunalwahl im September nicht mehr an.

David Ebener

Georgsmarienhütte. Das neue Jahr dürfte wegen der Corona-Einschränkungen erst im Laufe des Frühjahrs langsam in Schwung kommen, doch in Georgsmarienhütte zeichnen sich bereits gravierende personelle Veränderungen ab. In der Verwaltung geht nicht nur der Erste Stadtrat Karl-Heinz Plogmann, und auch in der Politik dürfte sich ein Generationswechsel vollziehen.

Alles hat seine Zeit – das bekannte Bibelzitat trifft 2021 in der Hüttenstadt für einige Bereiche besonders zu. Denn in der Verwaltung und in der Politik steht ein Umbruch an. Bekannte Entscheidungsträger und Gesichter verabschieden sich. N