Die städtischen Batteriesammelbehälter in Oesede (Foto) und Kloster Oesede sind verrottet und verwittert. Sie werden abgebaut.

Stadt Georgsmarienhütte/Niklas Otten

Georgsmarienhütte. Wer seine alten Batterien bislang in den Sammelbehälter am Kirmesplatz in Oesede und am Marktplatz in Kloster Oesede entsorgt hat, muss sich neue Abgabestellen suchen. Die Stadt Georgsmarienhütte baut die beiden städtischen Sammelbehälter demnächst ab.

Da Batterien neben recycelbarem Material auch umwelt- und gesundheitsgefährdende Stoffe enthalten, dürfen sie nicht in den Hausmüll geworfen, sondern müssen von anderen Abfallarten getrennt entsorgt werden. Die Stadt Georgsmarienhütte stell