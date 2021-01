Georgsmarienhütte: Stadt hat Pläne für große Kita am Südring

Als Standort für einen Kita-Neubau im Gespräch: der Bereich der Hundewiese mit der Glückauf-Sporthalle sowie links dem Südring im Hintergrund.

Wolfgang Elbers

Georgsmarienhütte . Entsteht auf der sogenannten Hundewiese an der Ecke Schauenroth/Südring in Oesede eine große Kindertagesstätte? Dies ist zumindest der Wunsch der Stadtverwaltung. Der Bereich gilt aber als grüner Finger.

Am Mittwoch endet mit der Sitzung des Verwaltungsausschusses (VA) die politische Pause zwischen den Jahren. Die Tagesordnung hat es mit dem Plan zum Neubau einer Kita gleich in sich.Das Thema, in Oesede das Betreuungsangebot im Krippen- und