Hat mit seinem Engagement immer das Ziel gehabt, den Stadtteil Kloster Oesede nach vorne zu bringen: der Ehrenvorsitzende des Heimatvereins Heinrich „Heinz“ Herkenhoff, hier 2018 beim Plattdeutschen Nachmittag im Saal Steinfeld.

Andreas Wenk/Archivfoto

Georgsmarienhütte. Er war eine Persönlichkeit, die in den vergangenen Jahrzehnten den Stadtteil Kloster Oesede entscheidend mit geprägt hat und fehlen wird: Der überraschend am Zweiten Weihnachtstag im Alter von 79 Jahren verstorbene Heinrich „Heinz“ Herkenhoff war bis zuletzt ein Mann der Tat, der in vielen Bereichen seine Spuren hinterlassen hat.

Herkenhoff zählte zu den Menschen, die sich ihr Leben lang engagiert haben. Bei ihm war das zum einen politisch der Fall, denn er war von 1976 bis 1991 CDU-Ratsmitglied im GMHütter Stadtrat und hier zehn Jahre lang Vorsitzender des Schulaus