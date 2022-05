Weshalb die 22-Jährige vom Rad stürzte, ist nicht klar. FOTO: dpa/Zacharie Scheurer Auf Höhe von Opel Viere 22-Jährige stürzt in Georgsmarienhütte vom Rad und verletzt sich Von Stefanie Adomeit | 07.05.2022, 12:33 Uhr

Um 2 Uhr morgens am Sonntag verunglückte eine 22-jährige Radfahrerin auf der Teutoburger-Wald-Straße in Georgsmarienhütte. Dabei verletzte sich die junge Frau am Kopf.