Georgsmarienhütte. Ein 500-Kilogramm-Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg liegt möglicherweise nahe des Oeseder Zentrums in Georgsmarienhütte. Er wird am 20. September 2020 geräumt.

Die Stadt teilt mit, dass von der Evakuierung rund 2500 Personen in 1500 Haushalten betroffen sind. Der im Durchmesser rund 1000 Meter große Evakuierungsbereich umfasst neben Teilen des Oeseder Zentrums auch Bereiche von Oesede-Nord in Richtung Stadtteil Harderberg sowie einen Teil des Gewerbegebietes Osterheide.

Evakuierungszentrum

Alle Anwohner und Mitarbeiter von ansässigen Firmen müssen das Gebiet am Sonntag, 20. September, um 10 Uhr verlassen haben. Ein Evakuierungszentrum wird in der Realschule Georgsmarienhütte, Carl-Stahmer-Weg 16, eingerichtet. Dieses wird ab 9.30 Uhr für Besucher geöffnet sein.

Bürgertelefon

Ein Bürgertelefon ist ab sofort von montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 05401 850850 sowie am Samstag, 19. September, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr sowie ab 8 Uhr bis zum Abschluss der Maßnahme zu erreichen. Auf der Internetseite der Stadt Georgsmarienhütte unter der Adresse www.georgsmarienhuette.de sowie auf die sozialen Medien (Facebook und Instagram) werden ebenfalls aktuelle Informationen zum Verlauf sowie über das Ende der Maßnahmen veröffentlicht.

Grafik: Stadt GMHütte

Bürger, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr mobil sind und Unterstützung beim Verlassen ihrer Wohnung/ihres Hauses benötigen, können sich bis zum 17. September bei der Rettungsleitstelle des Landkreises Osnabrück unter der Telefonnummer 0541 50030-5950 melden. Von dort wird dann ein Transport mit einem geeigneten Fahrzeug koordiniert.

