Schon bevor die Aufbauarbeiten abgeschlossen waren, war der bayrische Charme der Flötzinger Alm zu erkennen. Die Hütte ist nun Ziel eines Einbrechers geworden.

Andre Havergo

GMHütte. Nicht einmal eine Woche war die Flötzinger Alm als Biergarten in Georgsmarienhütte in Betrieb, als sie am Mittwoch von einem Einbrecher heimgesucht wurde.