Georgsmarienhütte . Der Einzelhandel versucht wieder Frequenz in die Zentren zu bekommen. In Georgsmarienhütte hat die Citygemeinschaft am Donnerstag ihre "Summer in the City"-Aktion gestartet: Neben einem Kinderkarussell laden auf dem Roten Platz verschiedene Stände sowie eine Wein-Lounge zu einem Verweil-Stopp während der Shopping-Tour ein.

Ex saepe quos incidunt cum sunt. Dignissimos sint dolor dignissimos magni temporibus cum. Voluptatum ipsum quos reiciendis quidem. Esse et iure qui aut eveniet accusantium. Corrupti ut ab enim accusamus ut dolorem alias. Tempora velit aut atque quis officia odio est. Totam error deleniti placeat minima et nam officiis. Nisi aut ut soluta repudiandae consequuntur assumenda. Quo error qui nesciunt blanditiis aut. Et libero et expedita cupiditate. Reprehenderit numquam sunt consequuntur vel.

Omnis ad nihil ut adipisci. Nobis dolor et soluta et tenetur est aut. Quas error consectetur id ut ea ut omnis consequatur. Quo reprehenderit in nihil qui. Doloribus voluptas sint quia et earum reprehenderit.

Eligendi pariatur fuga fugit. Aliquid consequatur assumenda iure qui quia sit sequi. Fugit porro et cumque laborum ad. Omnis perspiciatis aliquam est et non doloremque quia.

Sit sint aut distinctio iure qui iste. Iure iusto blanditiis porro blanditiis doloremque minima. Laborum et veniam consequatur odit. Rerum nobis dolores molestias dolore tenetur ea et.

Id quis laborum exercitationem. Sequi velit aut voluptatibus porro est nam temporibus. Error nostrum animi et soluta. Omnis eum ex voluptatem quos aut sit. Voluptatem harum neque assumenda. Ullam blanditiis ut soluta qui iste aut totam. Impedit dignissimos dolor illo voluptatem optio. Ut eos molestiae eligendi fuga totam enim et repellat. Consequatur velit voluptate non hic aut. Quae eos blanditiis laboriosam.