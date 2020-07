Wanderweg am Dörenberg in Georgsmarienhütte wird saniert

Derzeit ist der Wanderweg „Wettkampsbrink“ hinauf zum Dörenberg für Wanderer und Radfahrer gesperrt. Die Arbeiten sollen rund vier Wochen dauern.

Stadt Georgsmarienhütte

Georgsmarienhütte. Der Wanderweg „Wettkampsbrink“ am Dörenberg wird in den kommenden Wochen saniert. Das teilte die Stadt Georgsmarienhütte in einer Mitteilung mit.