Georgsmarienhütte. Damit hat im GMHütter Rathaus wohl niemand gerechnet: Die GMHütter CDU-Fraktion fordert völlig überraschend aufgrund der „gravierenden Einnahmeverluste“ der Stadt durch die Corona-Krise „einen Einstellungsstopp“ für die Verwaltung. Manche werten dies als „Retourkutsche“ für Kämmerer Karl-Heinz Plogmann.

