Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte waren 450 Haushalte mehr als 24 Stunden lang vom Internet, Kabelfernsehen und Telefonfestnetz abgeschnitten. Die lokale Störung sei mittlerweile behoben, teilte ein Vodafone-Sprecher mit.

