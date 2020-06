Georgsmarienhütte . Im Winter ist sie sieben Wochen lang beliebter Treffpunkt bei "GMHütte on Ice", und jetzt wird die "Flötzinger Alm" auch zur Sommer-Location: Am Donnerstag, 9. Juli, eröffnet Krügers Theken-Team Im Spell rund um die Hütte einen Biergarten.

