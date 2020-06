Vor 25 Jahren auf der Waldbühne: Fleetwood Mac mit Schlagzeuger Mick Fleetwood.

Detlef Heese/Archivfoto

Georgsmarienhütte. Heute zählen sie wieder zu den ganz Großen im Konzert-Business und füllen weltweit die Arenen: Fleetwood Mac. Doch vor 25 Jahren, am 20. Juni 1995 führte sie der Karriereweg nach GMHütte, wo sie auf der Waldbühne ihre Hits wie "Oh well" oder "Go your own way" spielten. Für die, die damals nicht dabei waren, wahrscheinlich kaum zu glauben.