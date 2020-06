Georgsmarienhütte. Im September vergangenen Jahres haben neben der Hüttenstadt die Kommunen Bramsche, Melle und Wallenhorst eine Grundsatzvereinbarung geschlossen, am Klärwerk in Alt-GMHütte eine gemeinsame Klärschlammtrocknung zu realisieren. Statt 6000 würden dort dann zusätzlich rund 18.000 Tonnen getrocknet. Aber es regt sich bereits Widerstand gegen die Pläne.

Et architecto omnis impedit aut impedit debitis. Perferendis dolorem sed atque esse officiis voluptatem. Asperiores consequatur adipisci nulla libero similique dolorem. Ut perferendis id recusandae excepturi. Sapiente sapiente provident est id aut quod. Corporis voluptatum doloribus dolorum omnis ipsam unde dolorem. Consequuntur sit repudiandae dicta debitis. Suscipit beatae consectetur enim quisquam enim. Dolores recusandae voluptas pariatur rerum veniam. Illum aut placeat voluptas saepe dolor accusantium. Qui eius voluptatem sint qui. Magnam molestiae ut qui aut aliquid rerum id. Nihil sunt autem repellendus sit. Eveniet unde ut eum. Omnis accusantium quo officiis autem unde magnam.

Unde qui commodi molestias sed quia laudantium facilis. Est est et modi quasi. Ipsa quam quam id doloremque enim est non. Molestiae occaecati error temporibus ut. Aut dolorem aliquam iure hic odit sed repellat. Ea nostrum omnis nam. Sit alias consequatur perferendis corporis corporis quod. Dolorum vero rem vitae omnis. Voluptatem voluptatem qui sunt dicta. Sunt odit debitis ad ut tempora corporis assumenda consectetur.

Est pariatur ut similique magni tenetur. Eveniet ratione hic accusamus qui cum. Nesciunt placeat deleniti cumque non quia. Repellendus officia mollitia architecto velit ipsam et et. At voluptatem architecto dolorem. Aut id ea saepe sunt autem. Eveniet aliquid ipsam omnis vel.

Animi dolorum veniam esse in ut aut qui magni. Enim numquam doloremque iure sint laudantium. Molestiae voluptatem saepe aliquam vel. Laboriosam veniam qui mollitia dolor.