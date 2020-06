Georgsmarienhütte. Bis zu den Sommerferien sind wegen der Corona-Auflagen fast alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, und dann kommt erst einmal die große Urlaubszeit. Doch was ist mit den danach anstehenden großen Volksfesten in der Region wie der Oeseder Großkirmes, der Hagener Kirmes und der Gesmolder Kirmes? Die Kommunen wollen hier jetzt eine schnelle Entscheidung.

