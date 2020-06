Georgsmarienhütte. Eigentlich entstehen in der Hüggel Distillery hochprozentige Brände, Geiste, Gin und Liköre. Jetzt ist – vorübergehend – ein Produkt hinzugekommen, das man besser nicht trinken sollte: In der Distillery wurden gut 50 Liter Desinfektionsmittel als Spende für die GMHütter Tafel „gebrannt“. Und das hat erstaunlich viel mit der Herstellung von klarem Korn zu tun.

