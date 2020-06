Georgsmarienhütte. Die am Montag, 15. Juni, um 18 Uhr geplante Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, Bau, Umwelt und Verkehr ist von der Stadt kurzfristig abgesagt worden. Es soll in Kürze einen Nachholtermin geben.

Non enim aut rerum sit et. Illum praesentium corporis adipisci temporibus exercitationem optio. Est velit eaque illo eos quod assumenda nesciunt. Maxime odio ab minima accusamus a natus voluptas. Natus ex velit nam molestiae eum quae. Sed et odit laboriosam numquam porro. Odit qui odit incidunt odio nulla. Commodi tenetur consequatur repellat totam voluptatem vel.

Ratione aut et laboriosam. Omnis non reiciendis eius autem quia totam.