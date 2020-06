Nach Rohrbruch: Wasserversorgung in Malbergen und Holzhausen kurzzeitig unterbrochen

Stadtwerke Georgsmarienhütte

Malbergen. In Malbergen ist am Freitagmorgen eine Trinkwasserversorgungsleitung gebrochen. Daraufhin war die Wasserversorgung in Malbergen und Holzhausen für einige Stunden unterbrochen.