Auto fährt in Georgsmarienhütte in die Hecke

Das Auto ist von der Fahrbahn abgekommen und in eine Hecke gefahren.

Georgsmarienhütte. Am späten Dienstagnachmittag ist ein Auto am Hermann-Löns-Weg in Georgsmarienhütte von der Fahrbahn abgekommen und in einer dichten Hecke zum Stehen gekommen.