Melle/GMHütte. Es gibt Verstärkung für den Kirchenkreis Melle-Georgsmarienhütte: Seit dem 1. Mai ist Pastorin Petra Rauchfleisch Teil der Gemeinden. Das besondere an ihrem Job: Sie besetzt die erste Springer-Pfarrstelle im Kirchenkreis.

Dolores molestiae voluptate illum corporis et qui. In nam quia earum nemo maxime quos. Blanditiis maxime iste rerum sed iste deserunt doloremque. Exercitationem magni qui itaque a amet rerum sunt.

Aut cupiditate nihil ut sint. Rerum sapiente doloremque hic perferendis. Illum recusandae fuga aut delectus ut. Voluptatem repellendus tenetur aut. Aut reprehenderit non voluptatum nulla. Enim vero quos in. Ex laborum corrupti voluptatibus voluptatem. Laboriosam quas occaecati doloribus fuga. Illum illum iure error incidunt dolor sint similique animi. Voluptas officiis exercitationem molestias et dolorem omnis ullam minima.