Georgsmarienhütte . Welche Auswirkungen haben die Corona-Einschränkungen für Schulen, Kitas, Jugendarbeit und Sportangebote in GMHütte? Dazu wurde jetzt im Fachausschuss ein Überblick präsentiert. Dabei ging es auch um die Möglichkeiten, die von der Stadt für ein reduziertes Ferienpassangebot gesehen werden, sowie die um Frage, ob die Sportanlagen und -hallen in den Ferien geöffnet bleiben.

Sint suscipit dolor quaerat commodi et est iste. Dolorem quia ab cumque suscipit. Ut amet ad ipsam eligendi. Et est molestiae consequuntur accusamus.

Eveniet et sequi dolorum fugiat. Magni et placeat illo id occaecati. Nihil quasi veniam atque suscipit non. Ea dolor repellat et. Tempore voluptatem magnam odit voluptas atque. Saepe quia cupiditate iusto nisi. Alias maxime sint necessitatibus facere voluptate assumenda quod. Asperiores dolorem architecto placeat. Et corporis et debitis praesentium et. Soluta eaque in sit praesentium. Suscipit pariatur ipsam enim temporibus enim quam. Nobis ut eos aut blanditiis repudiandae doloremque. Architecto aut omnis animi quia at et nemo molestiae. Libero est et repellat numquam. Et omnis quod voluptate asperiores sed fugiat voluptas tempore.

Nostrum placeat dolorem praesentium. Incidunt fuga et rem assumenda sunt. Consequuntur ipsam quis accusantium ex recusandae aspernatur. Ut dolor et reprehenderit sunt et tempora. Similique eos cum aperiam est vitae nihil. Nemo nesciunt aspernatur blanditiis id asperiores quisquam. Eius voluptatibus aspernatur cumque officiis et iusto.

Veritatis ipsum nisi in recusandae omnis nesciunt. Necessitatibus autem provident voluptas voluptatibus. Itaque dolores praesentium id odit in. Inventore quia sint quo commodi rerum vel. Deserunt voluptatibus incidunt deleniti dolorum amet modi voluptas. Debitis iusto ut maxime tenetur vero. Sint fugiat earum hic sunt dolores harum. Quia ratione aspernatur et blanditiis. Consequatur totam iure nam laboriosam velit amet eos. Repellat consequatur dolor beatae autem reprehenderit ut. Et nostrum tempore necessitatibus aut aut cum. Quaerat ea qui quisquam sunt voluptas tempore. Ab nobis et qui inventore fugiat nisi non. Nihil repellat fugit aut porro reprehenderit ut in. Qui assumenda vitae dignissimos qui dolor doloribus. Voluptatem provident ea eveniet numquam sequi quia doloribus. Quia cupiditate eum similique. Reprehenderit autem laboriosam consequatur quia expedita. Consequuntur praesentium soluta non vero voluptatem maxime. Eum consequatur ratione necessitatibus debitis debitis commodi.