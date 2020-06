Georgsmarienhütte. Wegen Untreue in 38 Fällen verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen Mann aus Georgsmarienhütte zu einer Bewährungsstrafe von anderthalb Jahren. Der Gastwirt hatte die Mitglieder eines Sparclubs um mehr als 11.000 Euro geprellt.

