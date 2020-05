Georgsmarienhütte. Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht nach dem Eigentümer von mehreren Schmuckstücken. Eine Frau hatte die Wertgegenstände vor drei Wochen gefunden und zur Polizei gebracht. Die Beamten vermuten, dass es sich dabei um Diebesgut handelt.

