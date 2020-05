Georgsmarienhütte. Mitte Februar war über den Vorschlag der Verwaltung, die Friedhofsgebühren bei einzelnen Grabarten um bis zu 49 Prozent anzuheben, noch heiß diskutiert worden. Am Montag bestand weitgehend Einigkeit zwischen den Fraktionen, dass es ohne Erhöhungen nicht geht. Aber Sterben soll weiter bezahlbar bleiben.

