In Georgsmarienhütte kann jetzt wieder Minigolf gespielt werden

Eine spielfreudige Bürgermeisterin: Dagmar Bahlo suchte den Minigolf-Wettkampf mit (von links) Mark Reinhardt, Ralf Ingenpass und Thomas Hamm.

Foto: Petra Pieper

Georgsmarienhütte. Bei Sonnenschein und milden Temperaturen konnte am Samstag die Minigolf-Saison auf der Anlage am Südring in Oesede eröffnet werden. Es ist bereits die neunte Saison unter der Regie der Schülergenossenschaft „Coole Schule“ der Georgsmarienhütter Sophie-Scholl-Schule.