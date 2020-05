Abstandhalten und Hygieneregeln? Wo Blechhütte an Blechhütte steht, sind grundlegende Corona-Regeln nicht einzuhalten. Und den Menschen fehlt es am Notwendigsten. Foto: Joe Lüdemann

Melle/Bramsche/Georgsmarienhütte. Wahre Freundschaft bewährt sich gerade in Krisenzeiten. Das gilt auch für die Freundschaft der Kirchenkreise Melle-Georgsmarienhütte und Bramsche zu ihren Partnern in Südafrika. Gemeinsam rufen die Partnerausschüsse deshalb zu Spenden auf: Eine Corona-Soforthilfe soll die größte Not in den südafrikanischen Gemeinden lindern.