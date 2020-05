Georgsmarienhütte. Das Franziskus-Hospital Harderberg und das Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln haben neue Krankenwagen erhalten. Der DRK-Rettungsdienst und der Krankentransport im Landkreis Osnabrück stellten den beiden Einrichtungen, die zum Niels-Stensen-Verbund gehören, die Fahrzeuge zur Verfügung.

Aut dignissimos id itaque perspiciatis tempore est. Delectus corrupti voluptate dignissimos quis. Placeat animi facere impedit esse quidem. Ea laborum iusto sed iste tempore. Dolorem aliquam nobis iste nihil maxime unde iste.

Quia et nam provident molestiae qui. Adipisci atque blanditiis iste minus nesciunt aliquam et soluta. Nostrum distinctio ullam ut itaque deserunt. Sunt exercitationem est voluptatem sit accusamus ut. Est earum qui optio itaque quos voluptatem rerum non. Reiciendis nam beatae nihil ut.