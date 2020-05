Der DRK-Rettungsdienst und Krankentransport im Landkreis Osnabrück hat zwei neue Krankenwagen angeschafft, die unter anderem in der Rettungswache Ostercappeln zum Einsatz kommen. Auf dem Bild: (von links) Anna Lauxtermann (Wachenleiterin Harderberg), Maik Becker, Andreas Baumann (beide Wachenleitung Ostercappeln), Heiko Wiesner (DRK-Geschäftsführer) und Rainer Ellermann (1. Vorsitzender DRK-Rettungsdienst).

DRK

Georgsmarienhütte. Der Rettungsdienst und Krankentransport des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Landkreis Osnabrück hat zwei neue Krankenwagen in Betrieb genommen. An den Rettungswachen, die am Franziskus-Hospital Harderberg und am Krankenhaus St. Raphael Ostercappeln liegen, werden die neuen Fahrzeuge eingesetzt.