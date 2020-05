Auch am Freitag dürfte die Polizei wieder kontrollieren, ob sich Besucher und Beschicker an die auf Wochenmarktflächen in Niedersachsen geltende Maskenpflicht halten.

Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte. Seit Ende April gilt in Niedersachsen eine Gesichtsschutzpflicht auf Wochenmärkten. In der vergangenen Woche ist dies auch in Georgsmarienhütte erstmals kontrolliert worden. Am Freitag dürfte die Polizei wieder beim Oeseder Marktgeschehen darauf achten, ob sich Bürger sowie Beschicker an die Corona-Auflagen halten