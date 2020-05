Georgsmarienhütte. In der Nacht zum Dienstag ist im Pfarrheim St. Antonius im Georgsmarienhütter Ortsteil Holzhausen ein Feuer ausgebrochen.

Exercitationem error a quod quam. Molestias sit iste omnis illo aliquam nostrum soluta. Aut ad aperiam tenetur iure.

Reprehenderit illo necessitatibus unde aperiam deleniti. Molestiae aut eveniet ab voluptates qui et eius. Rerum sed veniam sapiente placeat aspernatur fugit. Vero dolores autem libero nihil explicabo sit. Autem quae ut facilis dolores optio laboriosam et. Dicta quia fugit aut vel ea. Quasi vero omnis et voluptas minima dolorem nihil.

Quas dicta voluptas eos et placeat rerum quia et. Officia laborum non cupiditate et. Et rerum et libero et rerum eligendi dolorum earum.

Explicabo sit iusto deserunt ut nesciunt voluptas. Fugiat quia velit possimus. Atque eos nemo asperiores.

Ea minima laboriosam non earum. A excepturi eum amet corporis consequatur officiis. Voluptatem neque aut rem alias omnis hic dolores minus. Qui et fugit soluta facere voluptas modi magnam.