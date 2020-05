Georgsmarienhütte . Das sind Rekordmarken: In nicht einmal fünf Minuten sind am Montagmorgen kurz nach Vorverkaufsstart 710 der insgesamt 1850 Einzeltickets für die fünf Autokino-Termine vom 3. bis 7. Juni im Internet gebucht gewesen. Mittags waren dann zwei der fünf Filme bereits ausverkauft und am Dienstagmorgen alle Karten weg. Jetzt gibt es drei weitere Kinoabende unter freiem Himmel.

