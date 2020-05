K331 in Georgsmarienhütte am 8. und 9. Mai vollständig gesperrt CC-Editor öffnen



Symbolfoto: Michael Gründel

Georgsmarienhütte. Der Landkreis Osnabrück saniert am 8. und 9. Mai die Kreuzung der K331 (Wellendorfer Straße) zur Bundesstraße B51 in Georgsmarienhütte. In diesem Bereich wird die Asphaltdeckschicht aufgrund von Schäden erneuert. Dazu ist eine Vollsperrung der K331 notwendig, teilte der Landkreis mit.