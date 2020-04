Georgsmarienhütte. Nach Angaben der Stadt Georgsmarienhütte soll die Sanierung der Niedersachsenstraße im Stadtteil Oesede am 7. April beginnen. Eigentlich hätte die schwer beschädigte Fahrbahn bereits im vergangenen Jahr saniert werden sollen.

Zunächst soll am 7. April eine rund 300 Meter lange Vollsperrung im Mittelteil der Straße eingerichtet werden. Die an diesen ersten Bauabschnitt angrenzenden Bau- und Gartenmärkte sind jedoch weiterhin zu erreichen, so die Stadt Georgsmarienhütte in einer Mitteilung.

Baumärkte und Recyclinghof bleiben erreichbar

Die Sperrung beginnt aus Fahrtrichtung Oesede oder von der B51 kommend auf mittlerer Höhe des großen Parkplatzes der beiden in südlicher Richtung gelegenen Verbrauchermärkte. Im weiteren Verlauf erstreckt sich die Vollsperrung bis zur westlichen Zufahrt des dortigen Autohauses. Sowohl die Bau- und Gartenmärkte als auch der Recyclinghof der Awigo bleiben somit während der Sanierungsarbeiten im ersten Abschnitt von der Niedersachsenstraße aus erreichbar.

Zudem wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Diese führt in beiden Fahrtrichtungen über die Straße "Osterheide" und die "Oeseder Straße". Im Anschluss an diesen ersten Bauabschnitt folgen noch weitere Abschnitte zur Erneuerung der Fahrbahn. Ob dafür ebenfalls die Straße voll gesperrt werden muss, steht noch nicht fest, so die Stadt Georgsmarienhütte.

Fördermittel wurden bewilligt

Eigentlich sollte die Niedersachsenstraße bereits 2019 komplett erneuert werden. Im Laufe des Jahres wurde von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr der Hinweis übermittelt, dass im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes für die Verbesserungen von Verkehrsverhältnissen Fördermittel bereitgestellt werden. Daraufhin stellte die Stadt Georgsmarienhütte nach eigenen Angaben einen entsprechenden Antrag für die Niedersachsenstraße, der bewilligt wurde. Bei einer Gesamtinvestitionssumme von rund 1,4 Millionen Euro seien für die Sanierungsmaßnahme 719.000 Euro in Aussicht gestellt worden.