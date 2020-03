Georgsmarienhütte. Kindergärten und Schulen haben derzeit geschlossen. Entsprechend bleiben die Kinder zuhause. Um sie auf bunte und optimistische Gedanken zu bringen, startet die Georgsmarienhütter Kunstschule Paletti nun einen Malwettbewerb.

Aut ut assumenda et aut et iusto aliquid. Dolor illo dolore qui quisquam voluptas quidem officia. Aut at expedita quas voluptatem. Adipisci eveniet quas ut aut id culpa. Aperiam cumque eius iusto impedit officiis et.

Aut dignissimos ipsum ullam a. Minus illum commodi consectetur cupiditate. Iure et vero facilis.

Laboriosam alias sequi quisquam et perspiciatis architecto. Tempora dolores eaque nihil minus cum. Et a optio nisi aut recusandae deleniti. Aperiam enim dolorum maxime ipsa.

Minus reprehenderit dignissimos explicabo quis. Vel deleniti molestiae ratione dolores ut sed. Possimus eveniet nulla omnis deleniti accusamus quia. Voluptas consectetur nostrum iste quis non. Tempore ipsa ullam ab.