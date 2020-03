Georgsmarienhütte. Der GMHütter Rat musste zwar erstmals in der 50-jährigen Stadtgeschichte abgesagt werden, weil die Beschlussfähigkeit aufgrund der Corona-Folgen nicht gesichert war. Doch viele wichtige Beschlüsse fasste nun der Verwaltungsausschuss.

