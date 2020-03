Georgsmarienhütte. Am Freitagvormittag ist in Georgsmarienhütte ein mit Gülle beladener Laster umgekippt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Die Ursache ist bisher noch unklar.

