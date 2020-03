Georgsmarienhütte. Die Karten für das Waldbühnen-Konzert waren nach Minuten ausverkauft, doch das Coronavirus machte den Organisatoren der Feier zum 850-jährigen Bestehen Kloster Oesedes einen Strich durch die Rechnung. Nun soll das ursprünglich für Ende Mai angesetzte Festwochenende im September nachgeholt werden.

