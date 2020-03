Die Turnhalle der Realschule GMHütte. Platz sollte da sein für eine Ratssitzung mit knapp 40 Teilnehmern. Foto: Archiv/Parton

Georgsmarienhütte. Die Tagesordnung, auf der wichtige Entscheidungen stehen, macht es möglich: Sowohl die Ratssitzung am Donnerstag als auch die vorbereitende Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch sollen planmäßig stattfinden. Der Rat wird in der Sporthalle der Realschule tagen – vorausgesetzt, er ist beschlussfähig.