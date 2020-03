In Georgsmarienhütte helfen die "Guten Geister" in Coronazeiten CC-Editor öffnen

Ansprechpartner für GMHütter, die sich in der aktuellen Coronavirus-Lage als Helfer ehrenamtlich engagieren wollen: Ehrenamtslotse Andreas Viehoff. Foto: Archiv/Kathrin Pohlmann

Georgsmarienhütte. Wo können Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind oder sich wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit nicht aus dem Haus trauen, in Coronazeiten Hilfsangebote finden? Unsere Redaktion hat in GMHütte im Rathaus und beim Ehrenamtslotsen Andreas Viehoff nachgefragt, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen.