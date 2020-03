GMHütter Abibands aus drei Jahrzehnten bei Stock in Hagen CC-Editor öffnen

Im Proberaum von Xaja trafen sich die Mitglieder von Abibands aus drei Jahrzehnten, um ihr gemeinsames Konzert am Samstag bei Stock in Hagen vorzubereiten. Foto: Robert Schäfer

Georgsmarienhütte. Abibands haben am Gymnasium Oesede eine lange Tradition. Am Samstag treffen bei Stock in Hagen zweieinhalb Generationen aufeinander.