Grübeln im Team beim Mathetag in Dröper: Das ist gut fürs Hirn und für die Sozialkompetenz. Foto: Sina-Christin Wilk

Georgsmarienhütte. Insgesamt 72 Zahlenjongleure aus neun Südkreis-Grundschulen stellen sich in dieser Woche einer ganz besonderen Herausforderung: Sie rechnen und knobeln beim Georgsmarienhütter Mathetag um die Wette. Am Dienstag waren die Zweitklässler in der Dröperschule dran.