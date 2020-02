Georgsmarienhütte . Die Idee gibt es schon etwas länger: Die GMHütter Bildungsgenossenschaft verfolgt das Ziel, dass die Geschäfts- und Beratungsstellen der Bildungs- und Kultureinrichtungen in der Stadt unter einem Dach zu finden sind. Kommen dafür die Räume der Klinik am Kasinopark nach deren Umzug infrage?

