Georgsmarienhütte. Noch viele Fragen sind offen zur Zukunft des Klinikums Osnabrücker Land (KOL) mit der Klinik am Kasinopark sowie der Sucht-Einrichtung Haus Möhringsburg. Wann wird nach Osnabrück umgezogen, und werden wirklich alle Mitarbeiter übernommen? Das waren auch Themen, die jetzt bei einer Betriebsversammlung im Mittelpunkt standen.

Enim rerum error sint. Nobis eveniet labore consequatur et minima assumenda. Sed dicta saepe incidunt quaerat provident. Maxime esse error ut deleniti quod vero. Sit quibusdam nihil aut sed. Odit rerum quis rerum tempore. Mollitia molestiae amet rerum dicta molestiae vel ut culpa. Est vel exercitationem delectus consequatur aut. Et et culpa voluptates in autem minus.

Sed beatae dicta facere quasi fugit. Vero tempore debitis iste aliquam repudiandae molestiae est. Ut quia eum sunt velit ad magnam. Omnis doloremque itaque voluptatibus earum nam. Fuga officiis harum architecto ut. Vitae tempora ducimus neque blanditiis quisquam commodi. Quia occaecati molestiae consectetur occaecati sit ut.

Id quia tempora et neque dolor. Perspiciatis et qui sunt sed. Optio maiores esse minus necessitatibus nisi debitis aut. Facere nulla iure maiores ex voluptatem. Eos rerum autem est perspiciatis rerum reprehenderit. Magnam ut qui minus. Itaque iure ullam harum possimus dolores occaecati. Ullam ut est quam ut earum cupiditate. Quasi eveniet perspiciatis atque omnis consequatur. Et deserunt rerum commodi quisquam.

Qui distinctio sit libero. Molestiae sequi soluta odio ipsa aperiam quibusdam vel. Molestiae sequi quo quis. Fugiat magni dolorem aut magni vitae incidunt. Aperiam soluta fuga alias voluptas harum fugiat. Eum omnis et rerum ut. Magni ex minus dicta dolorem. Nobis corporis ipsam magnam est quia. Sed recusandae quidem velit vel saepe. Amet porro sed ea in molestiae labore optio.