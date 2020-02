Georgsmarienhütte. Am Vormittag hieß es zunächst noch, dass der Karnevalsumzug in Georgsmarienhütte stattfindet. Doch kurz bevor die Narren das Rathaus stürmten, beschloss die Stadt, den Umzug aus Sicherheitsgründen abzusagen. Auf ihre Kamelle mussten die Kinder aber nicht verzichten.

