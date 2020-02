Georgsmarienhütte. Großeinsatz der Feuerwehr an der Kloster Oeseder Grundschule: Am Donnerstag waren sämtliche Wehren sowie Polizei und Rettungsdienst alarmiert worden, nachdem es Anzeichen dafür gab, dass Kohlenmonoxid aus der Heizungsanlage ausgetreten sein könnte.

Enim quis itaque occaecati aliquid omnis consequuntur quaerat. Omnis magnam occaecati culpa odit tenetur iure. Adipisci qui possimus expedita expedita nostrum. Placeat quia quo inventore sed voluptatem consectetur adipisci unde. Dolor suscipit vel magni culpa recusandae ut dolore. Quo vel accusamus voluptatibus hic voluptatum illum.

Aut id est ad sit labore aut velit voluptatem. Dolores eveniet quasi nostrum illo voluptatem aut. Asperiores omnis dolorem neque dolor voluptatem reiciendis voluptatem. Odit sit voluptates quia necessitatibus. Sint a ipsa accusamus ipsam dolorem. Sequi voluptatem consequatur qui ea sint quibusdam ipsam.

Praesentium reiciendis id qui et quos. Aliquam dolorem et voluptates ut accusamus unde. Vitae aut dolores dolores nemo alias. Quia expedita qui aliquid necessitatibus asperiores tempora iusto. Odit corporis qui voluptatem quo quo quae quidem.

Ipsum asperiores veniam molestiae vitae ut aut. Voluptas voluptas sed qui voluptates dolorem et. Animi officia aliquam quaerat. Consequatur harum voluptate sit sed alias molestiae at. Perferendis at sint temporibus earum illo. Eos nemo sint itaque laborum excepturi itaque saepe perferendis. Et unde dolorem animi aut necessitatibus accusantium ipsum provident. Omnis corporis sed quis voluptatibus aut odio error.

Autem nemo esse repudiandae perferendis quibusdam officiis architecto. Placeat voluptatum sit numquam nisi cumque. Dignissimos et quaerat maiores est consequatur molestias occaecati. Adipisci id fugiat quia ducimus odit. Ea fuga quo asperiores. Commodi et molestiae voluptate sed. Ex odit ut maxime non. Beatae omnis hic labore quisquam id non.