Georgsmarienhütte. Bei der Feier ihres runden Geburtstags hat die GMHütterin Petra Sträutker auf Geschenke verzichtet. Stattdessen sollten die Gäste dem Osnabrücker Hospiz einen Betrag spenden. Die 1000 Euro, die so zusammen kamen, übergab Sträutker nun an Hospizmitarbeiterin Tanja Wille.

