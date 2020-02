Hoher Schaden nach Einbruch in Kita St. Marien in Oesede CC-Editor öffnen

Am Wochenende sind Unbekannte in die Kindertagesstätte St. Marien in Oesede durch ein Fenster eingebrochen. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst

Oesede. Am Wochenende sind Unbekannte in die Kindertagesstätte St. Marien in Oesede eingebrochen. Die Einrichtung blieb deshalb am Montag geschlossen.