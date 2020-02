Georgsmarienhütte/Osnabrück . Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein hat das Amtsgericht Bad Iburg einen jungen Mann aus Georgsmarienhütte zu einer Geldstrafe von insgesamt 1000 Euro verurteilt. Der 28-Jährige war mit einem Mietwagen in Osnabrück herumgefahren, obwohl er den Führerschein längst hätte abgeben müssen.

