Georgsmarienhütte. Auch in diesem Jahr stehen wieder vier spannende Vorlesungen auf dem Lehrplan des Georgsmarienhütter "Wiki-Clubs - Wissen für Kids".

Logistik im Kinderzimmer, Traumstädte, tierische Freundschaften und das Stadtjubiläum. Auf diese Themen dürfen sich die kleinen Studenten des "Wiki-Clubs" in diesem Jahr freuen, wie die Stadtverwaltung GMHütte in einer Pressemitteilung schreibt. Mit dem Motto " Wissen für Kids" bietet der Club Kindern einen Einblick in das alltägliche Uni-Leben und universitäre Lernen. So können die teilnehmenden Kinder Vorlesungen besuchen, für die sie anschließend einen Teilnahmeschein erhalten. Nach vier besuchten Veranstaltungen wird den kleinen Studenten dann das "Wiki-Club-Diplom" verliehen.

Am Freitag, 14. Februar, geht die vom Stadtmarketingverein in Kooperation mit der Stadt Georgsmarienhütte angebotene Wissensreise los. Der erste Vortrag könnte nicht nur das Interesse der Kids, sondern auch das ihrer Eltern wecken. Denn Marcus Seifert von der Hochschule Osnabrück widmet sich im Saal des Georgsmarienhütter Rathaus dem Thema Logistik. Mit dem erworbene Wissen kann dann mit Sicherheit auch das chaotischste Kinderzimmer in Ordnung gehalten werden.

Die Wissensreise geht weiter

Drei Monate später geht die Wissensreise weiter. Dieses Mal ist die träumerische Fantasie der kleinen Denker gefragt. Denn am Freitag, 29. Mai, stellt Bettina Mons von der Fachhochschule Bielefeld die Frage "Was macht eine Stadt zu einer Traumstadt?" Der Fokus dieser Veranstaltung liegt auf der Zukunft der Städteplanung. Auch können die Kinder in der Interaktion mit Bettina Mons ihre Ideen einer Traumstadt in der Suche nach einer Antwort auf die eingangs gestellte Frage mit einbringen.

Am Freitag, 11. September, werden gleich zwei spannende Themenkomplexe verbunden. So verschreibt sich der Verhaltensbiologe Tobias Zimmermann von der Universität Münster dem Thema der Freundschaften im Tierreich. Das enge soziale Beziehungen nicht nur für uns Menschen wichtig sind, wird der Verhaltensbiologe in seiner Präsentation darlegen.

Eine Reise in die Vergangenheit

Zum Abschluss der diesjährigen Wissensreihe des "Wiki-Club" werden die Kinder mit auf eine Reise zurück in die Vergangenheit der Stadt Georgsmarienhütte genommen. Am Freitag, 6. November, geht die Museumsleiterin und Stadthistorikerin Inge Becher gemeinsam mit den kleinen Studenten der Frage nach, wie die Stadt vor 50 Jahren eigentlich entstanden ist.

Anmeldungen zum Besuch der kostenlosen Vorlesungen können online, telefonisch oder über ein Teilnahmeformular vorgenommen werden. Der "Hörsaal" befindet sich im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses. Dort finden die Vorlesungen immer freitags von 17.15 Uhr bis 18.00 Uhr statt. Weitere Informationen rund um den "Wiki-Club" gibt es auf der Hompage unter www.wiki-club.de.