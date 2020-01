Georgsmarienhütte. Seit Anfang des Jahres ist Wilfried Seltmann nicht mehr Geschäftsführer beim GMHütter Automobilzulieferer SD Automotive. Er bleibt aber Gesellschafter. Seltmann hatte das Unternehmen 1984 gemeinsam mit Markus Dröge gegründet.

